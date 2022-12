DELFI VIDEO | Pärnu Sadama kapten Mihkel Kirves: 30 punktiga võita pole nibin-nabin

Sügisel rohket ebaõnne kogenud Pärnu Sadam on koduses liigas võitnud kolm mängu järjest, need kõik on tulnud vähemalt 30-punktilise eduga.

„Vastas on on olnud tabeli lõpuotsa satsid, aga oleme võidud kätte saanud,“ rääkis Pärnu kapten Mihkel Kirves Delfi ülekande lõpus. „Kolmekümnega võita... see pole niisama, et kuidagi nibin-nabin. Oleme oma paremuse suutnud seni kõigis kolmes mängus maksma panna.“