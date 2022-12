ROK plaanib valida viis-kuus igavesti roteeruvat taliolümpialinna

Viimaste raportite põhjal pole juba praegu kolmes endises olümpialinnas 21-st – Sotšis, Vancouveris ja Garmisch-Partenkirchenis – võimalik mänge korraldada, sest seal on kas liiga soe või pole piisavalt lund. Paarikümne aasta jooksul lisandub sellesse nimistusse kuus ja sajandi teises pooles veel kuus kunagist olümpiapaika. Ent Waterloo ülikooli kliimateadlaste ennustuste järgi on kaugem tulevik veelgi karmim: selle sajandi lõpuks on piisavalt külma ja lund ainult ühes senises olümpialinnas – Sapporos.