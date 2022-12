Norra rallisõitja lükkas Tänaku tiimiga seotud kuulujutud ümber

„Mulle lubati vähemalt kuut MM-rallit. Arvan, et neil oli leping juba valmis tehtud. Tundus, et kõik on korras. Järsku nendega kontakt kadus ja nad tegid teise valiku. Austan täielikult seda, et nad valisid sõitja, kellesse neil on rohkem usku. Aga nad oleksid pidanud ütlema, kuidas asjad on ja olema ausad,“ lisas Mikkelsen.