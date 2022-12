Eesti ja Gambia jalgpalliliit allkirjastavad koostöölepingu

Kohtumise ajendiks oli soov laiendada positiivset koostööd Eesti tippklubi Paide Linnameeskonna ja Gambia tippklubi Real De Banjuli vahel alaliitude tasandile, kirjutab Jalgpall.ee . Teatavasti seob kahte klubi pikaajaline koostööleping, mille eesmärk on arendada noormängijaid ja valmistada neid ette profikarjääriks Euroopas.

Kohtumisel otsustati, et ühiste kavatsuste kokkulepe allkirjastatakse märtsis Aafrikas Rwandas toimuval FIFA kongressil. „Koostöö üks eesmärk on, et lähiaastatel kohtuvad Eesti ja Gambia koondis ametlikus maavõistluses. Selle eesmärgi täitumine sõltub suuresti rahvusvahelisest kalendrist ja maavõistluste pidamise reeglitest,“ lisas Rei.