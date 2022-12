Närvesoovad otsingud jätkuvad: Kristjan Ilvese pagas ülitähtsa varustusega juba kaheksandat päeva kadunud

„Alguses olin rohkem närvis, nüüd juba pigem leppinud. Midagi on Lufthansa või vähemalt Frankfurti lennujaamaga väga valesti. Tundub, et neil on kaos, töötajaid on vähe,“ nendib Ilves, kes võistles konkurentidelt kokku laenatud varustusega nädalavahetusel Ramsau MK-etapil ning harjutas ka äsja Planicas, tulevate maailmameistrivõistluste paigas toimunud laagris.