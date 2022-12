VIDEO | Argentina jalgpallikoondise võiduparaad jäi hullunud fännide tõttu pooleli

Eurosport kirjutas kohaliku meedia hinnangutele tuginedes, et Buenos Airese tänavatele tuli koondislasi tervitama umbes viis miljonit inimest. See on enam kui kümme protsenti Argentina rahvaarvust ja teist võrdlust kasutades ligi neli korda enam kui Eestis elanikke. Fännidel polnud ühtegi põhjust koju jääda, sest valitsus kuulutas teisipäeva riigipühaks.