Euroliigas minnakse neljapäeval võiduseeriat pikendama. Kokku üheksa võitu ja viis kaotust saanud Baskoniale sõidab külla Itaalia tiim Bologna Virtus (6-8). Hooaja eel oleks pakkunud, et mõlemal on võrdsed võimalused, aga nüüd on Baskonia olukorras, kus kaotus võrduks selge ebaõnnestumisega.