Kregor Zirk murdis Euroopa kõigi aegade esikümnesse

Vaid üheksa meest läbi aegade on Euroopas 200m liblikat kiiremini läbinud kui Tartust pärit Zirk, kes sai lühiraja MM-il kirja ajaks 1.50,51. Euroopa rekordist jääb teda nüüd lahutama 1,51 sekundit. „Statistika näitab, et liigun õiges suunas ja kõik on võimalik,“ sõnab ujuja. „Pole palju inimesi, kes saaksid enda eriala kohta midagi sellist öelda.“



Viimased viis aastat on eestlane treeninud kanadalase Tom Rushtoni näpunäidete järgi kellega on aastast aastasse parandatud tulemusi ja saavutusi. „Mulle väga meeldivad tema läbimõeldud treeningplaanid, aga samas arvestab ta ka sellega, et basseini väline elu on sama oluline kui basseinis,“ kirjeldab Zirk enda juhendajat. „Meie sportlase-treeneri suhe on kuidagi väga hästi välja kujunenud ning tihti arutame ja avaldame arvamusi ka muudel teemadel kui ujumine.“



Zirki treeningrühma suurimaks staariks on Hong-Kongist pärit kahekordne Tokyo olümpiamängude hõbemedalist Siobhan Haughey, kes lühiraja MM-il võidutses 200m vabaujumises. „Siobhan on tagasihoidliku iseloomuga inimene, kes on samas väga sõbralik ja kellega saab palju nalja. Samuti on ta üks professionaalsemaid ujujaid keda ma olen näinud, erakordselt töökas,“ kiidab eestlane enda treeningkaaslast.