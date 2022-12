M-Sport lõpetas rallisõitjaga pikka aega kestnud koostöö

MM-sarja kodulehe andmetel teeb Greensmith 2023. aastal osadel MM-etappidel siiski kaasa, aga millise autoga ja millises klassis, pole veel selge. Soome meedia teatel on Greensmith läbirääkimisi pidanud Toyotaga.

M-Sport on järgmiseks hooajaks lisaks Tänakule lepingu teinud ka prantslanse Pierre-Louis Loubet'ga. Lisaks on teada, et hooaja esimesel etapil, mis peetakse jaanuaris Monte Carlos, istub tiimi kolmanda auto rooli 58-aastane Kreeka sõitja Jourdan Serderidis.