Naiste laskesuusatamise valitseja sai tervisehädadest jagu ja naaseb suurele areenile

Norra koondise mänedžer Per Arne Botnan loodab, et Röiseland on saavutanud korraliku vormi. „Ta on teinud viimastel kuudel fenomenaalset tööd ja tema keha saab lõpuks ometi hakkama raskete treeningute seedimisega. Ootame huviga, mida ta suudab Pokljukas korda saata,“ rääkis ta.