Katari MM-ist innustunud Gianni Infantino plaanib jalgpallis järjekordset revolutsiooni, mis pööraks kalendri pea peale

Möödunud nädalal avaldas FIFA plaani korraldada alates 2025. aastast klubide MM-i 32 meeskonna osavõtul. „FIFA nõukogu kiitis ühehäälselt heaks põhimõtte, et septembri ja oktoobri koondiseaknad liidetakse kokku ning septembri lõpus ja oktoobri alguses toimub üks neljast mängust koosnev koondiseaken,“ kinnitas Infantino.

Plaani kohaselt hakkab klubide MM toimuma iga nelja aasta tagant. Tavapäraselt on klubide MM toimunud talvisel perioodil iga maailmajao meisterklubi osalusel. FIFA nõukogu koosolekul otsustati ühtlasi vähendada alates 2025. aastast rahvusvahelist kalendrit ühe koondiseakna võrra.

Teisipäeval kirjutas Daily Mail, et Infantino soovib ka riikide MM-i puhul rahvusvahelise kalendri pea peale pöörata. FIFA president olevat innustunud Katari suurturniirist ja näinud, et Euroopa jaoks talvisel ajal MM-i korraldamine aitab globaliseerida jalgpalli üle maailma.

Enne 2030. aastat ei tohiks midagi muutuda, sest selleks ajaks on EM-id ja MM-id juba paigas. Infantino loodab siiski oma plaani läbi suruda ning Daily Maili teatel on tal Aasia ja Aafrika katuseorganisatsioonide toetus olemas. Küll aga on tõenäoliselt plaani vastu taas Euroopa ja Lõuna-Ameerika alaliidud. Nemad võitlesid ka FIFA idee vastu hakata MM-i korraldama iga kahe aasta tagant.