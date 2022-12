Eesti tennise juubeliaasta algab kahe rahvusvahelise turniiriga

Kui varem olid naiste ITF-i turniiridel kategooriad W15, W25, W60, W80 ja W100, kus numbrid viitavad auhinnaraha suurusele, siis 2023. aastal on uuendusena loodud W40 kategooria, et pakkuda naismängijatele rohkem võimalusi. Uue kategooria võistlusi on aasta esimese kvartali kalendris 16, neist kaks toimuvad jaanuaris Tallinnas.

Uuenduste eesmärk on võrdõiguslikkus, et pakkuda naismängijatele meestega sarnaseid võimalusi. Lisaks uue kategooria lisamisele kasvatati W60 kategooria turniiride arvu, neid on uuel aastal 18 ehk neli rohkem kui oli tänavu. Meestel on ITF-i karussellil vaid M15 ja M25 kategooriad, kuid neil on ka ATP Challengeride sari, kus on kategooriad Challenger 50, 80, 90, 100, 110 ja 125. Naistel on vaid üks Challengeri kategooria – WTA 125.