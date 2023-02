VAATA NÜÜD DELFIS: „Lõvide vennaskond“ – aasta parim spordipublitsistika. Lugu legendaarsest noortevõistkonnast

„Lõvide vennaskond“ on hästi positiivne film. Selles ei ole suuri draamasid ega läbikukkumisi. Ent see ei tee filmi ka imalaks. Kuigi võimalus selleks oli, ei näidata Ubakivi karmi kätt kui julma väärkohtlemist, vaid hoopis heroiseeritakse. „Arvan, et tegime maailmas kõige rohkem trenni,“ ütles Indro Olumets, kes nägi, et see tegelikult andiski neile eelised. Ilmselt tal oligi õigus,“ kirjutas oma arvustuses soccernet.ee peatoimetaja Kasper Elissaar. „Dokumentalistikas tekib alati küsimus, kas ja kui palju kuvada nii-öelda rääkivaid päid. Selles filmis on seda päris palju. Arusaadavalt tingis selle materjali, kuigi rikkaliku, teatav vähesus. Ent see ei häiri, sest osaliste emotsionaalsus, siirus ja ka omavaheline keemia kannavad ja kõnetavad. „Lõvide vennaskond“ räägib palju toredaid lugusid. Saab nalja ja naeru. Pilk minevikku on aus ja ehe.“