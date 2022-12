Nick Kyrgios lõpetaks slämmivõidu korral karjääri päevapealt

Tänavusel Australian Openil jõudis Kyrgios teise ringi, kuid elu parima slämmiturniiri tegi ta Wimbledonis, kus kaotas alles finaalis Novak Djokovicile 6 : 4, 3 : 6, 4 : 6, 6 : 7 (3). US Openil edenes Kyrgios veerandfinaali.

Küsimusele, kas Kyrgios karjääri lõpetamise korral veel Dubai näidisturniiril osaleks, vastas ta: „Ma ei tea. See hooaeg nõudis kõvasti rasket tööd ja distsipliini. Tundub, et mida paremini sul läheb, seda rohkem sinust välja võtta tahetakse - see muutub stressirohkeks.“