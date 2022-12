KUULA JA VAATA | „Mehed ei nuta“: kas Katari MM pakkus läbi aegade parima finaali? Mis saab Sebastien Loebi ja M-Spordi koostööst?

Teisipäeval kell 11 on taas otse-eetris „Mehed ei nuta“ kolmik Tarmo Paju, Peep Pahv ja Jaan Martinson. Luubi all on pühapäeval Kataris lõppenud jalgpalli MM, Eesti korvpalli karikavõistlused, M-Spordi koosseis ja palju muud.