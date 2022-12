Anett Kontaveit peab Dubais toimuva turniiri vahele jätma

Võistlusest võtavad osa 17 tennisisti ja osalejad on jaotatud nelja tiimi. Võistlusformaat näeb ette, et nii üksikmängus kui ka paarismängudes mängitakse kahe seti võiduni. Viimasel mängupäeval lähevad vastamisi kaks paremat võistkonda, et selgitada välja üldvõitja.