OTSE DELFI TV-s | Jätkub maailma tenniseliiga, ässad alustavad õhtut segapaarismänguga

Tegemist on võistkonnavõistlusega, kus igas matšis peetakse üks nais- ja üks meesüksikmäng ning üks segapaarismäng.

Kontaveit kuulus Hawksi nime kandvasse võistkonda koos Alexander Zverevi, Dominic Thiemi ja Jelena Rõbakinaga. Kontaveiti võistkond kohtub 20. detsembril Falconsi tiimiga ning Kontaveit pidi algselt osalema segapaarismängus, kus koos Thiemiga oleks mindud vastamisi Grigor Dimitrovi ja Paula Badosaga. Teisipäeval selgus aga, et eestlanna peab haigestumise tõttu turniiri vahele jätma. 29-aastane austerlane Thiem võitis 2020. aasta US Openi ning on endine maailma kolmas reket. Praegu hoiab ta edetabelis 102. kohta. Kontaveidi haigestumise tõttu osaleb Hawksi võistkonnas tema asemel rumeenlanna Sorana Cirstea.