Monte Carlos stardib M-Spordis lisaks Tänakule kaks sõitjat, mis saab Loebist ja Greensmithist?

2023. aasta hooajal teevad M-Spordi ridades kõikidel etappidel kaasa Tänak ja Loubet. Ülejäänud koosseisu osas on endiselt küsimärke. Esmaspäeval selgus, et Monte Carlos on nende kõrval stardis 58-aastane Kreeka ärimees Jourdan Serderidis. M-Spordi teatel osaleb ta uuel aastal lisaks veel Mehhiko, Sardiinia ja Keenia rallil.

„Ma ausalt öeldes ei tea, mida teen,“ lisas Loeb uue hooaja plaanide kohta. „Palju valikuid on, aga midagi pole kindlat. Kindlasti osalen Dakari rallil, aga meil on plaane ka murdmaaralli MM-sarja osas, kuid ka see pole 100% kindel. Paistab, et WRC-s mind eriti palju ei näe. Samuti peame vaatama, mis saab Extreme E sarjaga.“