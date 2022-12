KOMMENTAAR | Spordikangelase roll muutuvas ajas

Aleksander Klumberg (Kolmpere) püstitas kümnevõistluse maailmarekordi 100 aastat tagasi Helsingis, meie raskejõustiklaste vägevad võidud sepistati ikka suurtel areenidel üle ilma. 1922 (taas 100 aastat tagasi!) Tallinnas peetud tõstmise MM ja aastal 1938 samas Estonia kontserdisaalis toimunud Kreeka-Rooma maadluse EM olid meeldivad erandid. Oluline oli tollal just võistluste vahendamine, algul juhuslikud kirjasaatjad, hiljem halloo-mehed ehk raadioreporterid. Info ja emotsioon olenes just nendest meestest.

Jalgpalli ülekannete puhul võisid nt loomingulised reporterid interpreteerida sündmusi üpris vabalt! Murrangu tõi televisiooni levik, nüüd oli juba oma silm kuningas. Vähemalt sel puhul, kui ülekanne toimus. ETV omaaegse sporditoimetuse juhi Toomas Uba eestvõtmisel hakati just poole sajandi eest järjekindlalt näitama suurvõistluste suusaülekandeid. Need nakatasid meie spordisõpru pikkadeks aastateks, ent ega teisedki alad tagaplaanile jäänud. Just Uba oli see mees, kes lähtus eestkätt kunagise ausa mängu eest võitleja ja publitsisti Paavo Kivise õpetusest, mille järgi on ajakirjanik esmalt sportlase poolt, loomulikult mitte tingimusteta.