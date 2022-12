Eesti ralli Ott Tänaku seljataga: kolm WRC2 sarja sõitjat, tagantpoolt paistab uusi tulijaid

Pikki aastaid WRC -d sõitnud M-Sporti rallitiim kuulub juba ajalooliselt eestlaste lemmiktiimide hulka. Just selles meeskonnas kihutades sai paarkümmend aastat tagasi kogu Eestit vaimustades oma säravaimad võidud Markko Märtin ning just nende kaudu tõusis hoolimata tagasilöökidest autoralli maailma eliiti ja saavutas esimese MM-ralli võidu Ott Tänak. Armastus oli ja on nii palav, et tiimi pealik Malcolm Wilson pälvis igati õigustatult 2018. aastal Eesti presidendilt Maarjamaa Risti V klassi teenetemärgi.

Uuest hooajast on Tänak M-Sporti autos tagasi. Kodumaised fännid on rahul, nende lemmiksõitja oleks justkui koju naasnud. Tänak pole aga sugugi ainus Eesti rallisõitja, kes on Fordi autosid kasutava, ent eratiimina tegutseva meeskonnaga seotud. M-Sport on tuntud selle poolest, et aitab autoralli järelkasvu kasvatada, ja Eesti on suutnud sellest ka algaval hooajal kasu lõigata.