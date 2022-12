Belgia meedia: M-Sport annab Monte Carlos kolmanda Ford Puma 58-aastase kreeklase hoolde

Monte Carlo korraldajate sõnul on uuel aastal stardijoonel kolm Ford Pumat. Kui üht neist roolib M-Spordiga käed löönud Ott Tänak ja teist prantslane Pierre-Louis Loubet, kes teevad uue hooajal kaasa kõigil etappidel. Kuid seni on ametlikult teadmata tiimi kolmas number.

Ühest küljest on Loebi ajakava üsna tihe, sest Dakari ralli päädib pühapäeval 15. jaanuaril ning vaid mõne päeva pärast peaks Monte Carlos algama legendi kirjutamine. Ajalehe sõnul välistab Loebi osaluse siiski tõik, et M-Sport ei jõudnud Red Bulliga rahalisele kokkuleppele. Nii ei saa möödunud hooajal vanima mehena MM-etapi võitnud prantslane esikohta kaitsta ja löögi all olevat üleüldse kahe osapoole edasine koostöö.