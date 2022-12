Vaata, kuidas ühtib sinu ennustus Zenjovi ja teiste jalgpalli tippude omaga!

FC Flora ründaja Sergei Zenjov ennustab, et Horvaatia-Maroko mäng lõpeb Maroko võiduga, seisuks 0-1 ning finaalis jääb Argentiina alla Prantsusmaale seisuga 1-3. Optibeti Eesti piirkonnajuhi Annika Pajupuu sõnul elavad eestlased maailmameistrivõistlustele tulihingeliselt kaasa, poolehoidjaid on nii Prantsusmaale kui Argentiinale. „Suurimateks favoriitideks peeti seni Inglismaad ja Prantsusmaad, kuid nüüd ennustab lausa 42% panustajatest võitu siiski Argentiinale,“ kommenteerib Optibeti piirkonnajuht.

Heites pilgu MM-i väravalööjate TOP-ile, näeme, et nii Prantsusmaa kui Argentiina on TOP 3-s esindatud kahel korral, Lionel Messi ja Julián Álvarez on löönud vastavalt 5 ja 4 väravat ning sama palju on võrku sahistanud ka Kylian Mbappé (5) ja Olivier Giroud (4). „Kuigi hetkel konkureerivad parima väravalööja tiitlile Messi ja Mbappé, siis eestlased ennustasid suurimaks väravalööjaks siiski Ronaldot,“ ütles Optibeti Eesti piirkonnajuht.