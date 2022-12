Väidetavalt oma tütart löönud endine NBA täht ja olümpiamedalist sattus trellide taha

Seepeale võttis tütar ühendust oma ema Alexisega, saates talle fotod oma vigastustest, misjärel otsustasid nad helistada hädaabinumbrile. Olukorda sekkus Miami politsei, kes võttis mehe vahi alla, aga vabastas ta peagi. Nende raporti põhjal lõi isa tütre näo veriseks ja andis hiljem hoope ka kehasse. USA meedia sõnul ütles Amar'e võimuesindajatele, et tema tütar „sai nahutada, sest ta ei austa vanemaid ja on valetaja“.

Endine Phoenix Sunsi, New York Knicksi, Dallas Mavericksi ja Miami Heati mängija lükkas sotsiaalmeedias juhtunu ümber. „Süüdistused ei klapi faktidega. Ma olen juudi usku ja elan selle järgi, et ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et sulle tehtaks. Uurimise käigus tulevad välja faktid, et vigastused ei saanud tulla 210 cm pikkuselt ja 120 kilogrammi kaaluvalt isalt. Ma pole kunagi kedagi rünnanud, eriti ei teeks ma midagi sellist oma lastele. Ma armastan ja kaitsen oma pere, eriti oma lapsi. Isana paluksin uurimise ajaks priivatsust,“ kirjutas ta.