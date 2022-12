Venus Williams teenis hooaja esimesele suure slämmi turniirile vabapääsme

Kui Venus Williamsi noorem õde Serena tõmbas sel aastal karjäärile joone alla, siis vanem õdedest seda veel teha ei soovi. Peale möödunud Wimbledoni suure slämmi turniiri kinnitas Venus, et ta ei soovi pensionile jääda ja proovib jõuda tippvormi. Nii osaleb vanameister uuel aastal karjääris 22. korda Austraalia lahtistel.

Kuigi ameeriklannal on kodus seitse suure slämmi tiitlit, siis nende seas pole Australian Openi võitu. „Venus pole ainult uskumatult hea mängija ja fännide lemmik, vaid ta on mitmes mõttes meie spordialal suurepärane liider ja eeskuju. Tervitame teda hea meelega jaanuaris Austraalia lahtistel,“ ütles turniiri direktor Craig Tiley.

Sportlane möönis, et ootab põnevusega Melbourne'is toimuvat turniiri. „Olen riigis võistelnud juba üle 20 aasta ja Austraalia kogukond on mind alati kogu hingest toetanud. Sealsete fännide ees mängimine on suur au ja ootan põnevusega, mis mälestusi ma sel korral koju viin,“ lausus Williams.