Spordiaasta karikatuurides | Tänaku tiimivahetus, olümpia, doping, Venemaa sportlased...

Austraalia kohus jättis jaanuari keskel jõusse kohaliku valitsuse otsuse tühistada maailma esireketi Novak Djokovici viisa ja saatis Serbia tennisetähe riigist välja. Kohtunikud jõudsid järeldusele, et koroonaviiruse vastu vaktsineerimata Djokovic kujutab endast ohtu rahvatervisele. Suvel võitis Djokovic Wimbledoni suure slämmi, kuid sügisel ei lastud teda ka US Openile mängima.

Pekingi olümpia suurim skandaal

Talimängude suurim skandaal puhkes iluuisutamises, kui selgus, et 15-aastane venelanna Kamilla Valijeva oli detsembris andnud Venemaa meistrivõistlustel positiivse dopinguproovi. Tema organismist leiti keelatud südameravimit trimetasidiini. Venemaa antidopinguagentuur (RUSADA) otsustas 9. veebruaril Valijeva võistluskeelu tühistada ning venelanna sai olümpiat jätkata. Sügisel teatas RUSADA, et nemad dopingujuhtumi uurimise lõpptulemusi ei avalda, sest selleks puudub kohustus, kuna Valijeva on alaealine ehk maailma dopinguvastase koodeksi kohaselt „kaitstud isik“.