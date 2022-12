Tartu Ülikool Maks & Mooritsa peatreener loodab, et koostöö hiljuti tiimiga liitunud Böckleriga jätkub

„Leemet on meid palju aidanud. Ta suudab palliga üks-üks olukordades tegutseda ja on kaitses paremaks saanud. Ta on meie tiimi oluline osa,“ sõnas Mazurs ja avaldas lootust, et kuu aega tagasi Böckleriga kuni detsembri lõpuni sõlmitud lepingut pikendatakse.

„See on protsessi osa, tuleb võite ja kaotusi. Kuttidele on see keerulisem, sest loomulikult tahavad nad võita. Aga tuleb tunnistada, et poolfinaalis on Kalev/Cramo meist parem. Kuigi viimase aja tulemustega võib üldiselt rahule jääda, on meil on palju arenguruumi. Endiselt on probleeme rünnaku organiseerimisega ja kaitses suhtlemisega,“ lausus ta.