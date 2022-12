DELFI VIDEO | Karikasarja võidukalt lõpetanud Kalev/Cramo äär Artur Konontšuk: mängude graafik on jube

Kuldmedalid kaela saanud kalevlaste kasuks tõid Hugo Toom 20 ja Artur Konontšuk 12 punkti, neist teine noppis lisaks kaheksa lauapalli. Konontšuki sõnul maitses võit väga hästi, eriti kui juurde panna tõik, et eelmisel hooajal jäi tema toonane koduklubi Pärnu Sadam pidama veerandfinaali.

„Mängude graafik on jube, nooremad peavad veel vastu. Ma ei saa väga vinguda. Kes on tõbine, kellel õlg, keda torgivad muud pisivigastused. Sellegi poolest saame mängitud, Heikol on rotatsioon paigas,“ lausus Konontšuk, kes olude sunnil tegutses hooti ka viskava tagamängija positsioonil.