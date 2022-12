Argentina koondislased finaalijärgses võidujoovastuses: oleme sõnatud, me oleme sündinud kannatama

Võiduka finaali järel oli terve Argentina koondis mõistagi suurepärases meeleolus ning rõhutati, et tegemist on saavutusega, mida ei unustata kunagi.

„Ma olen meeletult uhke ja on meil kõigil on suur pingelangus. Meeskond teeb mind lihtsalt uhkeks, see kõik kuulub neile. Ma soovin, et inimesed naudiksid seda, sest see on ajalooline moment,“ avaldas finaali järel arvamust Argentina loots Lionel Scaloni.