Katari müstiline õhtu. Argentina naasis troonile, Lionel Messi täitis unelma

Katari emiir Tamim bin Hamad Al Thani paneb Lionel Messile selga musta tooni hõlsti. Messi ootab samal ajal poodiumil kannatamatult FIFA presidendilt Gianni Infantinolt MM-karikat ja saab selle viimaks. Meeliülendavalt rõõmus 35-aastane jalgpalliikoon sammub, ihaldatud tiitel käes, ootusärevuses tiimikaaslaste poole. Messi kõnnib kaasmaalaste juurde, teeb korraks pausi ja tõstab ihaldatud karika pea kohale. Lusaili staadionil on pidu. Argentinas on pidu. Lõuna-Ameerika riik on pärast 36-aastast pausi taas maailmameister.