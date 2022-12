FOTOD | Ajastu lõpp? ETV võis näidata lähiaastate üht viimast jalgpalli suurturniiri

Ajalooliselt on jalgpalli suurturniirid olnud ETV ekraanil. Kuid möödunud suvel selgus, et 2024. ja 2028. aastal näitab Euroopa meistrivõistlusi Viaplay voogedastusplatvorm. 2026. aasta vuti MM-i edastaja pole veel selge, ent on arvestatav tõenäosus, et needki õigused libisevad ERR-il näppude vahelt.