Kiibus püsib muutuste tuules optimistlik: mul on kõrval kaaslane, kes kuivatab vajaduse korral mu pisaraid

Meie iluuisutajad on hoidnud talve esimesel poolel tagasihoidlikku joont, isiklikke punktirekordeid pole ohustanud keegi, aga võitlust on olnud. Veel tunamullu selgelt Eesti esinumber olnud Eva-Lotta Kiibus murdis end siiski kindlalt EM-ile (eeskirja järgi läheb arvesse kahe parema jõulueelse rahvusvahelise võistluse koondsumma), kuigi jäi alla Niina Petrõkinale – tänavused parimad vastavalt 165,21 ja 181,34 punkti. Kiibuse isiklik rekord on 202,04, Petrõkinal 188,86 punkti.