Argentina peatreener MM-i finaali eel: tegemist ei ole Messi ja Mbappe vahelise vastasseisuga

Argentina koondis üritab täna lõpetada fännide pika ootuse ja tõsta ihaldatud võidutrofee pea kohale. Lõuna-ameeriklaste mängueelne pressikonverents pakatas emotsionaalsusest. Rõhutati, et tegemist ei ole Lionel Messi ja Kylian Mbappe vahelise finaaliga ning edu saavutamiseks tuleb tegutseda ühtse tiimina.

„Ma olen veendunud, et mõlemal koondisel on finaalis oma relvad. Tegemist ei ole Messi ja Mbappe vahelise finaaliga ning mängu saatuse võivad otsustada ka teised staarid. Sellegipoolest käib Mbappega kaasas alati maagiline fenomen - ta on jätkuvalt väga noor ja areneb veelgi. Tal on meeletu tugi teiste maailmaklassi mängijate näol, kes toovad ta talendi rahvuskoondises veelgi enam esile,“ avaldas koondise peatreener Lionel Scaloni finaali eel arvamust.