Karim Benzema otsustas Prantsusmaa koondise toetamisest loobuda ja lükkas presidendi suuremeelse pakkumise tagasi

Benzema vigastas Kataris peetava finaalturniiri eel jalga ning peatreener Didier Deschamps saatis ta koondise juurest tagasi Euroopasse. Praeguseks on Benzema aga traumast paranenud ja mänguvalmis. Lisaks on ta endiselt MM-i koondise koosseisu ametlikus nimekirjas olemas ehk ta võiks finaalis ka väljakule joosta.

Deschamps on praeguseks teada andnud, et ta ei kavatse aga Benzemad koondise juurde tagasi kutsuda. Prantsusmaa president Emmanule Macron tegi aga Benzemale ettepaneku, et viimane lendaks presidendile mõeldud eralennukiga ikkagi Katari ja elaks finaalis koondisele kaasa. RMC Sport ja French Football News teatavad nüüd, et Benzema lükkas Macroni pakkumise tagasi. Peamiseks põhjuseks olevat Benzema ja Deschampsi jahenenud suhted. Benzema olevat sügavalt solvunud, kui Deschamps saatis ta pärast vigastust kohe koondise juurest minema.