FOTOD JA TIPPHETKED | Kalev/Cramo pani karikafinaali neljandal veerandajal paremuse maksma

„Võtmemäng oli eile. Täna oli arvata, et Viimsi on lühikese rotatsiooniga hädas ja arvasin, et meil on värskust rohkem. Stabiilsuseni on tükk maad minna, aga müts maha noorte ees. Hugo [Toom] tassis korralikult. Ameeriklaste puudumisel pall taga värises, aga finaalid ongi koledad ja rabedad. Kuid lõpuks on karikas käes,“ rääkis matši järel Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula, kes oli rahul, et Wes Van Becki ja Alterique Gilberti puudumisel suutis meeskond kuldmedalid kaela saada.