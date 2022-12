Didier Deschamps finaali eel: isegi paljud prantslased loodavad, et Messi tuleb maailmameistriks

Prantsusmaa koondise peatreenerist Didier Deschampsist, võib saada teine peatreener ajaloos, kes võidab kaks järjestikust maailmameistritiitlit. Prantslaste kauaaegset juhendajat ei morjenda tõsiasi, et mängu eel toetab suurem osa maailmast Argentinat. Nende eesmärk on vaid üks - võita tänane finaal.

„Mul pole mängu eel muresid ega stressi. Vigastused ja haigused käivad eluga kaasas ja sellega tuleb leppida. Selliseks matšiks valmistudes, tuleb hoida fookust ja jääda toiminud koosseisule kindlaks. Siiski tuleb arvestada, et tegu on MM-finaalturniiri mänguga, mis annab kohtumisele teise konteksti. Loomulikult on meie eesmärk võita maailmameistritiitel. Terve Argentina, inimesed üle maailma ja isegi paljud prantslased loodavad, et Lionel Messi võidab tiitli, kuid me teeme kõik, et saavutada enda eesmärk ,“ sõnas finaali eel Prantsusmaa loots Didier Deschamps.