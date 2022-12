ARVAMUS | Kaotajate osavõtumaksudest tulevad võitjate auhinnarahad. Kuidas kaasata kaotajaid?

Mõni aasta tagasi trehvasin sügisese Tartu linnamaratoni stardikoridoris Üllet, keda olin mitmetel rahvajooksudel varemgi näinud. Ülle ütles, et see võib jääda tema viimaseks jooksumaratoniks. „Miks?“ pärisin. „Jään sageli rajal üksi,“ vastas ta natuke kurval toonil ning lisas, et aeglase jooksjana tekitab ebamugavust see, kui joogipunkti jõudes peavad seal tegutsevad vabatahtlikud nii kaua tema järele ootama.