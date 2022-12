Kohati keerutas Copper Mountaini renni kohal ka tuul, kuid juhendaja sõnul see Sildaru ei seganud. „Vahetevahel viskas mõned sähvakad sisse, kuid kellegi sõitu see otseselt ei seganud. Tundus lihtsalt, et hoog jäi iga ringiga natuke aeglasemaks, kuid see ei olnud ka midagi sellist, mis oleks meid seganud,“ tunnistas ta.