Janno Kivisilla MM-i kommentaar: pronksi võitis meeskond, kelle mäng oli paremini tasakaalus

Horvaatia - Maroko 2:1

Selle üle, kas kolmanda koha mängu on MM-il mõistlik mängida või mitte ning kui palju on võistkonnad selle mängimiseks motiveeritud, võibki vaidlema jääda. On neid, kes seda toetavad ja ka neid, kes arvavad, et see on pigem mõttetu ja tuleks kasutada sarnast mudelit nagu EM-il, kus poolfinaali kaotajad kolmandat-neljandat kohta välja mängi. Fakt on aga see, et MM-il see kohtumine peetakse ja selle pilguga ma mängu vaatama läksingi.

Enne mängu tahtsin meelde tuletada ka selle, millised kolmanda koha mängud tavaliselt olnud on. Mulle on jäänud selline mälestus, et need kipuvad lõppema päris resultatiivse tulemusega ehk näha võib tavapärasest hoogsamat, ründavamat ja mõnikord ka rohkem tasakaalust väljas olevat mängu. Kui ma võtsin ette kõik sellel sajandil toimunud MM-id ehk aastast 2002 kuni 2018, on kõige väravatevaesem olnud Venemaa MM-i kolmanda koha mäng, kus Belgia võitis Inglismaad 2:0. Tookord löödi mängu peale ainult kaks väravat, aga tavapärane muster on olnud neli-viis. See andis lootust ja ootust, et võime ka täna palju väravaid näha.

Mul oli tunne, et tänane pronksimäng oli oluline mõlema jaoks, võttes arvesse seda, kuidas see turniir võistkondadel seni kulgenud on. Maroko jaoks oli see ilmselgelt võimalus teha Aafrika jalgpalli ajalugu – poolfinaali jõudmisega sai neist esimene riik Aafrika mandrilt, kes nelja hulka on jõudnud ja nüüd oli võimalik finaalturniir ka medaliga lõpetada. Horvaatia jaoks on see, et nad 1998. aastal pronksile tulid, pigem kaugem mälestus ja edulugu. Aga see, et 2018 MM-il finaalis küll kaotati, aga hõbemedalid saadi, oli kindlasti nende jaoks see taust, mille pealt sellele turniirile tuldi. Kuigi nüüd tuli leppida vähemaga, siis ma usun, et horvaatide jaoks oli kindlasti täna suur erinevus, kas olla lõpuks kolmas või neljas. Seega – soov ja motivatsioon seda mängu parimal võimalikul viisil mängida oli olemas.