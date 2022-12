DELFI VIDEO | Timo Lõhmus Tartu karikavõidust: poistel tekkis väga suur viha ja see aitas meid

Ometi õnnestus Tartu mängijatel väsimusest üle olla ja Selver TalTech kindlalt 3:0 alistada. „Ma arvan, et see oli viha, mis reisi ajal tekkis. Meil jäeti ju kaks lendu ära. Ühele lennule saime isegi peale ja hakkasime sõitma ja siis öeldi, et peame jälle maha minema,“ selgitas Timo Lõhmus, et viha aitas neid täna sedavõrd kindla võiduni.