Õnnelik Horvaatia peatreener: see on kuldse säraga pronks

„See on pronks, aga sel on kuldne sära. Võitsime keerulise mängu ja see medal on suur asi: see on medal kogu Horvaatiale ja meie inimestele, kõikidele neile, kes meid toetavad ja armastavad üle kogu maailma. Meil on selja taga kaks MMi ja sealt kaks medalit - see on fantastiline,“ rääkis Dalic, kelle käe all võitsid horvaadid ka 2018. aasta MMil medali, kui toona kaotati finaalis Prantsusmaale.