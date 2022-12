TÄNA OTSEBLOGI | Suure finaali ootuses: Kas Argentina ja Messi võidavad ihaldatud tiitli või tõuseb maailmameistriks taas Prantsusmaa?

Argentina koondis on finaalis, kuhu ihaldati ja sooviti jõuda turniiri eel. Tegemist on nende pallivõluri Lionel Messi, viimase tantsuga maailmameistrivõistluste areenidel. Tšempionaati alustati muserdava 1:2 kaotusega Saudi Araabiale, aga pärast seda on tunnistatud vaid võite. Alagrupiturniiri viimases kahes voorus mängiti 2:0 tulemusega üle nii Mehhiko kui ka Poola. Kaheksandikfinaalis suudeti oma paremus maksma panna, tugeva turniiri teinud Austraalia vastu. Veerandfinaalis alistati tuliseks kujunenud kohtumises penaltiseeria järel Holland. Muljetavaldav partii pandi kokku poolfinaalis, kui võideti Horvaatia koguni 3:0 ja kindlustati taaskordselt pääs MM-i finaali.

Prantsusmaast võib saada ajaloo kolmas koondis, kes suudab edukalt kaitsta maailmameistritiitlit. Seni on sellega hakkama saanud Itaalia (1934-1938) ja Brasiilia (1958-1962). Koondise kohal on finaali eel murepilved, kuna paljud põhikoosseisu kuuluvad mängijad on haigestunud. Viimaste uudiste kohaselt on mängukõlbulik ka Karim Benzema, kuid on ebatõenäoline, et Didier Deschamps hakkab toimivat algkoosseisu muutma. Koondise pilgud on suunatud eelkõige hiilgavat MM-i tegevatele Kylian Mbappele ja Antoine Griezmannile, kes olid põhitegijad ka nelja aasta tagusel finaalturniiril.