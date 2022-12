TÄNA | Kas Selver/TalTech suudab pikalt reisilt naasnud Tartu Bigbanki võiduseeria lõpetada?

„Finaalis ma ei paneks kummalegi favoriidikoormat, plusse ja miinuseid on mõlemal. Eks neil on selle raske reisi tõttu ka kuklas ehk vabandus võtta, kui ei peaks õnnestuma, aga eks selliseid reise on enne ka kogetud ja ma ei usu, et finaalis see neid segama hakkab. Finaalis on üks mäng ja selge see, et keegi seal mingile väsimusele ei mõtle ja neil on plussiks see, et kõva mäng on all.“