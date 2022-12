DELFI FOTOD | Bravuurikalt alustanud Tartu Bigbank pani finaalis Selver/TalTechi paika ja kaitses karikavõitu

Teine geim algas hoopis tasavägisemalt ning külalised Tallinnast pääsesid ette 6:3. Selver/TalTechi mehed hoidsid pidevalt mõnepunktilist edu, kuniks tartlased jõudsid viigini 12:12. Selver/TalTech haaras aga taas kerge edu (17:14). Pidevalt tagaajajarollis olnud Alar Rikbergi hoolealused jõudsid viigini 22:22. Tartlased suutsid päästa neli geimpalli ja 28:27 ise juhtima minna. Bigbanki meestel piisas ühest geimpallist, et karikafinaali 2:0 juhtima minna.

Tartu alustas bravuurikalt ja läks avageimi 6:2 juhtima. Selle peale võttis pealinnaklubi juhendaja Andres Toobal esimese minutilise vaheaja. See aga tartlaste hoogu ei pidurdanud ning koduvõistkond pääses ette 8:2. Seejärel tuli teine time out, kuid Tartu jätkas võimsalt ja pääses ette 10:2. Siis said külalised veidi mängu sisse ja tulid 5:10 peale. Bigbank kontrollis siiski edasist geimi pääses ette juba kümne punktiga (16:6). Tartlased kasvatasid aina edu ja võitsid avageimi üllatavalt kindlalt 25:11.

Selver/TalTech sai poolfinaalis jagu Pärnu Võrkpalliklubist ja veerandfinaalis esiliigameeskonnast Tallinna Ülikoolist.

Eelmise aasta finaalis kohtus Bigbank Selveriga ja sai 3:0 võidu. Sel hooajal on finalistid domineerinud ka Balti liigat, kus Tallinna klubi on liidrikohal ja Tartu nende järel teine. Omavahel on Balti liigas kohtutud kahel korral, kui hooaja avamängus sai 3:2 võidu Selver/TalTech ja teisel korral 3:2 Bigbank.

Tartu meeskond tuleb karikafinaalile CEV Challenge Cupi pikalt reisilt Assooridelt, mis võib nende mänguvormile teatud jälje jätta, ent peatreener Alar Rikberg usub, et mängijad on hea tulemuse saavutamiseks piisavalt motiveeritud.

„Viimased kolm nädalat on olnud huvitav periood, kus me mitte ei treeninud selleks, et saada karikafinaaliks heasse konditsiooni, vaid me mängisime, et saada paremaks. Eelmise hooajaga võrreldes vastupidine olukord, mäng mängu otsa. Tulemust me Portugalis eile ei saanud, seega võtsime seda kui ettevalmistust laupäevaks. Karikafinaal on üks mäng, kõik on kõrgelt motiveeritud ja võidab see, kellel on rohkem sisu ja tahtejõudu,“ sõnas Rikberg Portugalist volley.ee-le.

„Mängime küll kodus, aga ei välista, et jõuame tagasi Tartusse üsna samal ajal kui vastane. Seega koduse rütmi eelist meil pole, aga saali ja publiku eelis on. Publik annab kindlasti lisakäigu juurde.“

Rikbergi sõnul on kõik mängijad finaaliks mängukorras, kuigi muresid jagub ikka. „Osa muredega tegeleme ka reisi ajal, et koju jõudes oleksid kõik parimas võimalikus vormis ja võimelised aitama,“ lisas peatreener.

Selver/TalTechi viimase aja mänguvorm on olnud kõikuv, meeskonda on seganud haigused ja vigastused. Peatreener Andres Toobali sõnul annavad tema ja ka mängijad endast kõik, et hooaja esimene tiitel endale võita. „Ikka tahaks seda saada! Aga eks Tartu tahab ka. Pean poolfinaali eest Pärnut tänama, et nad meile pinge peale panid, nii treeneritele kui mängijatele. See oli meile hea proovikivi, ma pole peatreenerina sellises olukorras enne olnud, kus oled favoriit ja on selline raskem periood ka meeskonnas. Oli raske, aga suutsime välja tulla ja üritame selle finaalis enda kasuks maksma panna,“ sõnas Toobal.

„Finaalis ma ei paneks kummalegi favoriidikoormat, plusse ja miinuseid on mõlemal. Eks neil on selle raske reisi tõttu ka kuklas ehk vabandus võtta, kui ei peaks õnnestuma, aga eks selliseid reise on enne ka kogetud ja ma ei usu, et finaalis see neid segama hakkab. Finaalis on üks mäng ja selge see, et keegi seal mingile väsimusele ei mõtle ja neil on plussiks see, et kõva mäng on all.“

Toobalil on selle võrra kergem, et vahepeal vigastusega väljas olnud meeskonna rünnakuliider Oliver Orav on tagasi. „Selle võrra on mul vangerdamisruumi rohkem. Selge see, et Orav aitas meid finaali (tõi teises kohtumises 24 punkti-toim), seda käiku ei oodatud,“ sõnas Toobal sel hooajal nurgaründajana mänginud mehe kohta, keda selles mängus diagonaalina kasutati.