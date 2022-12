DELFI FOTOD | TalTech/Tradehouse'i naiskond näitas finaalis võimu ja võitis aastase pausi järel taas karika

Viljandi võistkond on finaaliks valmis ja eesmärgiks on võit. „Et Viljandi Metall on kümne aasta järel taaskord karikavõistluste finaalis, on kahtlemata meie jaoks väga hea tulemus. Lähme finaali mängima selge sihiga, milleks on karikavõit. Mängijad, kes poolfinaalide ajal ja järgselt haiged olid, on sellest nädalast jälle treeningsaalis ning tänase seisuga saame finaali minna täiskoosseisus. Meil on tuumikus mängijad, kellele laupäevane karikafinaal ei ole esimene finaalmäng ja ka võistlusväljak on väga kodune,“ kommenteeris Viljandi naiskonna peatreener Margit Keerutaja-Must.