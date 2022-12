Aet Süvari MMi-järgsest ajast: Kui kiiresti puhkama minna, ei teki musta masendust

Süvari rääkis, et pärast suurturniire on tal kombeks sõita puhkusele – seda aga mitte seepärast, et MMi kajastamine oleks liiga kurnav, vaid pärast seda tekib emotsionaalne auk. „Küsimus pole väsitamises, vaid selles, et kui MM lõppeb, siis mahatulek sealt ülevalt on valus ja raske. Avastasin selle eelmise aasta EMi puhul ja pärast selle lõppu sõitsin ka kohe järgmisel päeval puhkusele kolmeks nädalaks. See aitas sellest raskest, valusast tundest üle saada, sest läksid teise keskkonda ja mõtlesid teistele asjadele. Nüüd on see veel eriti valus,“ vihjas Süvari sellele, et järgmisest aastast kolivad jalgpalli suurturniirid ETV ekraanidelt Viaplay keskkonda.