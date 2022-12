FIFA otsuse kohaselt võib Infantino presidendina jätkata koguni 2031. aastani

Nimelt otsustati FIFA täitevkomitees heaks kiita juhtimis- ja auditikomitee ettepanek, et Infantinole ei kehti varem kehtestatud maksimaalne ametiaja pikkus, mis on 12 aastat. Selle otsuse põhjuseks on juristide järeldus, et kuna Infantino tõusis esmakordselt ametisse erakorraliste valimistega (2016), on tal õigus veel kahel korral tagasivalituks saada - 2023. ja 2027. aastal.