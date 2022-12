Eva-Lotta Kiibus Eesti meistrivõistlustel ei osale: ma pole vaimselt valmis

„Sel aastal ma ei osale Eesti meistrivõistlustel. See ei olnud lihtne otsus, aga see oli minu tervise seisukohalt vajalik otsus,“ teatas Kiibus sotsiaalmeedia vahendusel.

„Ma olen võidelnud vigastustega, mis tulevad aina uuesti tagasi, ja seetõttu ei ole minu vaimne seisund ja vorm lihtsalt valmis, et osaleda. Pean astuma sammu tagasi, et eelmisel aastal tehtud vigu mitte korrata,“ kirjutas eestlanna Instagramis.

„Minu selja taga on tugev ja tark tiim. Nende abiga annan endast parima ja kogu oma kire, et saavutada parim, mis sellest hooajast alles on jäänud. Minu järgmised võistlused on 2023. aasta taliuniversiaad ja kõige tähtsamana EM,“ lisas Kiibus.