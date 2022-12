VIDEO | Lukašenka imestas, miks Valgevene jalgpalli MMil ei mängi. „Raske uskuda, et see pole satiir“

Lukašenka küsis Valgevene televisioonis näidatud debatil Valgevene spordiministrilt: „MM on käimas. Sergei Mihhailovitš, millegipärast pole ma seal meie jalgpallureid näinud. Või pole ma lihtsalt piisavalt vaadanud?“

Spordiminister tunnistas seejärel kohmetult, et presidendil on õigus, sest Valgevene koondis finaalturniirile ei pääsenud, kirjutab Iltalehti.

Lukašenka jätkas ministri kritiseerimist, lisades: „Olen võrrelnud meie riigi mängijate taset MMi mängudel nähtuga. Kusjuures nad näitavad seda mängu talvisel perioodil. Endise jalgpallurina, kes on palju mänginud, hakkab mul hirmus. Selle spordiala seis Valgevenes on paljude teiste alade sarnaselt hullus seisus. Kui ma teid tööle võtsin, lootsin, et võtate sõjaväelase ja sporti armastava ja spordist aru saava mehena midagi ette.“