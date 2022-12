Prantsusmaa koondises on haigestunud juba viis põhimängijat

Lisaks värskele duole on haiged juba poolfinaalist kõrvale jäänud Adrien Rabiot, Dayot Upamecano ja Kingsley Coman.

Prantsusmaa koondis on võtnud viiruse leviku tõkestamiseks kasutusele karmid reeglid ning isoleerinud haigestunud oma tubadesse.

Mängijate haigestumisele olevat kaasa aidanud Katari hotellide konditsioneerid, mis on tekitanud gripisümptomeid ka teiste meeskondade mängijatele.

Briti ajalehe Daily Maili teatel kardavad prantslased, et mängijad on sattunud kaameligripi küüsi. Sellele viirusele viitab ka Hispaania väljaanne AS, kui räägib Kataris haigestunud prantslastest. Prantsusmaa jalgpallikoondis ei ole seda infot kinnitanud.