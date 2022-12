Artti Aigro peab haiguse tõttu tegema võistluspausi

Aigro ütles Delfile, et vereproovi kohaselt on tal ilmselt enteroviirus.

„Algas kurguvalust. Siis oksendasin. Palavikku õnneks üles ei löönud. On nohu, nõrkus ja väsimus,“ sõnas Aigro telefonivestluses. „Hetkel läheb enesetunne päev-päevalt paremaks.“

„Õnneks on natuke aega ja saan enne seda turneed treenida. Loodetavasti kõige suuremat tagasilööki see haigus ei anna. Eks ole näha, kui uuesti võistlema lähen, mis jälje see jätab,“ lisas Aigro.